Sahile inen helikopterlerle getirilen 7 diyaliz ile bir KOAH hastası, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi. Bazı köylere ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı köylerde elektrik kesintileri yaşanması nedeniyle diyalize bağlı hastalar yardım istedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor - Son Dakika

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