Sel bölgesindekilere aşure dağıttı - Son Dakika

Sinop'ta bir vatandaş sel bölgesindeki afetzedelere ve ekiplere aşure dağıtımında bulundu. Türkeli ilçesinden yola çıkan vatandaş arabasıyla bölge bölge dolaşarak rastladığı herkese aşure ikramı yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Erdinç Demir, "Şu anda inşallah Ayancık'taki selzedelere ve yardım eden vatandaşlara ulaştıracağız. İkram edeceğiz. Arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunanlara, bütün çalışanlara, karayolları çalışanlarına, isterse, denk gelirse helikopter pilotlarına da vermek istiyoruz. İnşallah kime nasip olursa ona sunacağız bu ikramları" dedi. - SİNOP