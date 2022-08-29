Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı

29.08.2022 00:02

Sel bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin tırlarla taşınması PAKİSTAN - Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı.

Sel bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin tırlarla taşınması PAKİSTAN - Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri selden etkilenen bölgeye ulaştı - Son Dakika
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