Sel bölgesini gezen hintli milletvekili suya düştü

Bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, yoğun yağışlar sonucu sele teslim olan Hindistan'ın Patna bölgesini incelemeye geldi. Sel sularının üstünde botla gezen Yadav, yanında bulunanların dengesini kaybetmesiyle suya düştü. Sudan çevredekilerin yardımıyla kurtarılan milletvekilinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki amatör bir kamera kaydetti.

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