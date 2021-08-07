Sel, Bursalıları uykudan uyandırdı! Dere taştı, mahalleleri su bastı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 3 gündür Bursa ve çevresinde hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı yapıyordu. Mevsimin en sıcak gününü yaşayan Bursa'da gece ilk yağışlar Uludağ'ın yüksek kesimlerine düştü. Uludağ ve eteklerinde etkili olan şiddetli yağmurun beslediği Deliçay deresi taştı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Özellikle Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi ile Hamamlıkızık Mahallesi ve Kestel ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Sabaha karşı aniden gelen sel vatandaşların kameralarına da yansıdı.

EKİPLER YARDIMA KOŞTU

Hamamlıkızık mahallesinde sele uykuda yakalanan vatandaşların imdadına arama kurtarma ekipleri ile Yıldırım Belediyesinin iş makineleri yetişti. Evleri su basan vatandaşları BAKUT ve AKUT ekipleri tahliye etti. Su basan evlerde BUSKİ ve Yıldırım Belediyesi'nin ekipleri tarafından su tahliyesi gerçekleştirildi.

MİNİBÜS SÜRÜKLENDİ

Sel sularının dağdan kopup getirdiği toprak, ağaç ve taşlarla kapanan Hamamlıkızık Mahallesinin yolu havanın aydınlanması ile birlikte BUSKİ ve Yıldırım Belediyesi'ne ait iş makineleriyle açıldı. Bir vatandaşın sel yüzünden sürüklenip ağaç ve toprak arasında sıkışıp kalan minibüsü de belediye ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp sahibine teslim edildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Kestel ilçesinde de etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinde yollarda su birikmesine sebep oldu. Sabaha karşı göle dönen caddeler vatandaşlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

İşte selin etkili olduğu bölgeden kareler;