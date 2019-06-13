Son Dakika Haberleri: - Sel, Çin'i Yıkıp Geçmeye Devam Ediyor: 49 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Sel, Çin'i Yıkıp Geçmeye Devam Ediyor: 49 Ölü

1 saat önce

- Sel, Çin'i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölüPEKİN - Çin'de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamadı.

- Sel, Çin'i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü
PEKİN - Çin'de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamadı.
Çin'de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Çin Afet Azaltma Komitesinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 7 binden fazla ev yıkıldı, 300 bin kişi de tahliye edildi.
Komitenin, sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,4 milyarlık dolarlık ekonomik zarar tahmin ediliyor. Sel, su baskınları ve toprak kayması 8 şehirde 4,5 milyondan fazla insanı etkiledi. Su kaynaklarından sorumlu bir yetkili ise 22 şehirde 6 milyon 750 bin insanın yağmurdan etkilendiğini ve bu yılda selde 83 kişinin öldüğünü belirtti.
- Sel, Çin'i Yıkıp Geçmeye Devam Ediyor: 49 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: 32 ilde sağanak yağış etkili olacak "Drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi İnsanlık dışı! 3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp karpuz çaldı, kamera kayıttaydı Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Sel, Çin'i Yıkıp Geçmeye Devam Ediyor: 49 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]