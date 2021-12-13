Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç - Son Dakika

Edirne'de etkili olan sağanak yağış en çok Enez ilçesini vurdu. Gülçavuş köyünde birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.

"HASAR BÜYÜK, HER YER SU ALTINDA"

Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçede, sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük, her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı, onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaş, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

İşte sele teslim olan Edirne'den kareler;