Sel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:18
'un Araklı
ilçesindeki selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü
Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Eşini kaçırdığını öne sürdüğü adamı vurdu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı