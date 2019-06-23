Son Dakika Haberleri: Sel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi
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Sel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Sel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:18 
Araklı, Trabzon, Ekonomi
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