Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan sel felaketi, Bozkurt ilçesini adeta yok etti. Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, ilçede sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlçedeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dere yatağında çok yakın bir sokak dakikalar içinde suların altında kaldı. Sokakta ise güvenli bir yere ulaşmak için panikle koşturan vatandaşlar görüldü. Çocukların ağlayış sesleri kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü - Son Dakika