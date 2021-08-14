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Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü - Son Dakika

Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü

14.08.2021 11:11

Kastamonu, 3 gündür sel felaketiyle boğuşuyor. Şehrin Bozkurt ilçesinde sel suları her yeri yıkıp geçerken, ilçeye selin ilk geliş anında dair görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın telefonuna yansıyan görüntülerde, suyun dakikalar içinde bir sokağı doldurduğu ve vatandaşların ise panikle kaçıştığı görülüyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan sel felaketi, Bozkurt ilçesini adeta yok etti. Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, ilçede sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

SEL BÖYLE GELMİŞ

İlçedeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dere yatağında çok yakın bir sokak dakikalar içinde suların altında kaldı. Sokakta ise güvenli bir yere ulaşmak için panikle koşturan vatandaşlar görüldü. Çocukların ağlayış sesleri kameraya yansıdı.

Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü

Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mehmet Çınar : Anons sistemi yokmu ilçe olmuş bide siren çalmak nedir belki ambulans geliyor sancaklar herkes yükseğe çıksın deseler bişey yok Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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