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Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi - Son Dakika

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

21.02.2022 10:42
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi bulunan dağın eteğindeki 13 konut ve 13 iş yeri tahliye edildi. Dağın hemen yanı başında bulunan binalar havadan görüntülendi.

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde heyelan riskine sebep oldu. Abana ilçesinde bulunan 13 iş yeri ve 13 konutun hemen arkasında bulunan dağ ise sele sebep olan aşırı yağışlar sonrasında heyelan riski taşımaya başladı. Toprak kaymalarının yaşandığı dağın eteğinde bulunan 13 iş yeri ve 13 konut ise heyelan riski sebebiyle tahliye edildi. Alınan yıkım kararının ardından binalarda yaşayan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, ilçedeki başka ev ve iş yerlerine yerleştirildi. Büyük risk taşıyan binalar ise yıkılmayı bekliyor. İlçede yaşayan vatandaşlar, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından dağda toprak kaymalarının yaşanmaya başladığını söyledi. Yıkılmak için bekleyen dağın yanı başındaki binalar da havadan görüntülendi.

"DAĞIN DİBİNE PERDE DUVAR YAPILACAK"

İş yeri tahliye eden Mustafa Keçepli isimli vatandaş, binaların büyük risk taşımasından dolayı yıkılacağını belirterek, " Bozkurt'ta etkili olan selden sonra dağda çökme oldu. Buradaki, ileride bulunan karakola kadar olan bölümdeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Binaların hepsi boşaltıldı. Binalar yıkılacak, dağın dibine perde duvar yapılacak. Yetkililer tarafından bize de bu şekilde bilgi verildi" dedi.

"SELDEN ÖNCE DE BÖYLE BİR YIKIM KONUŞULUYORDU"

İlçede yaşayan Bahri Gün isimli vatandaş ise, heyelan riski taşıyan binaların yıllardır heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Heyelan olduğundan dolayı bu binaları yıkım kapsamına aldılar. 1 ay içinde boşaltıldı, bazı esnaflar konteyner dükkanlara taşındı. Boşta kalan esnaf olmadı. Evleri de boşalttılar. Eskiden beri bir yıkım kararı vardı. Selden önce de böyle bir yıkım konuşuluyordu" diye konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

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Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi - Son Dakika


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