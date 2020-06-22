Sel felaketi İznik ilçesini de vurdu - Son Dakika

Sel felaketi İznik ilçesini de vurdu

-5 kişinin öldüğü, bir kişinin kayıp olduğu Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik İlçesi'nin Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel felaketini yaşadı

-Dereler taştı, İznik'te de binlerce dönüm alan sular altında kaldı, mahsur kalan bir aile ise son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da yaşanan sel felaketi İznik ilçesini de vurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen arandığı Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik ilçesine bağlı Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel sularına teslim oldu. Bölgede dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı sel sularına teslim oldu. Mahsur kalan bir aile ise kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde dolunun etkili olduğu İznik ilçesini bir de sel vurdu. Akşam saatlerinde İznik ilçesinde derelerin taşmasıyla 4 köy sele maruz kaldı. Müşküle yolunda yolda mahsur kalan bir aile köylüler tarafından kurtarıldı. Biber, kabak ekili alanlarla Şeftali ve zeytin bahçeleri de sel sularına teslim oldu.

Derelerin taşması ve sel sularının dağdan kaya parçalarını getirmesiyle İznik Bursa karayolu da zaman zaman ulaşıma kapandı. Sel suları İznik gölüne dökülürken, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da köylerde inceleme yaparak iş makinelerini bölgeye yönlendirdi.

İlçe Zirat Odası'nın hasarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.