Sel felaketi Manisa'yı vurdu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için yapılan kuvvetli yağış uyarısı Saruhanlı ilçesinde sele dönüştü. Büyükbelen Mahallesi'nde etkili olan sel sonrası çok sayıda araç hasar görürken çok sayıda hayvan da telef oldu.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yarım saat içinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden olurken sel suları çok sayıda hayvanın telef olmasına araçların da zarar görmesine neden oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. - MANİSA