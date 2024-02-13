Sel felaketi sonrası Antalya\'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış ve şimşek etkili oluyor. Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşanırken valilikten açıklama geldi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kentte ekipler çalışmalarına devam ederken gözlerin çevrildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de bir açıklama geldi. Çizmesini giyip selin vurduğu bölgeye giden Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehrimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya'm" dedi.
Yaşanan sel felaketinin ardından Antalya'nın altyapısı da sorgulanmaya başlandı. Birçok vatandaş, "Felaket büyük anladık da koca turizm kenti de bu şekilde sele teslim olmaz", "Kentte altyapı yokmuş, hep beraber gördük", "Metrekareye çok yağış düştü ama bu altyapının zayıf olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz" şeklinde yorumlar yaptı.
Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.
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Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana ''Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?'' sorusunu yönelttiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Son Dakika › Çevre › Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı - Son Dakika
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