Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı - Son Dakika
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Çevre

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.

13.02.2024 15:08  Güncelleme: 16:25
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış ve şimşek etkili oluyor. Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşanırken valilikten açıklama geldi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

BAŞKAN BÖCEK BÖLGEDE

Kentte ekipler çalışmalarına devam ederken gözlerin çevrildiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de bir açıklama geldi. Çizmesini giyip selin vurduğu bölgeye giden Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehrimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte saracağız. Tüm ekiplerimizle birlikte kurum ve kuruluşların desteğiyle yağmurun ilk anından itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun Antalya'm" dedi.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

KENTİN ALTYAPISI SORGULANMAYA BAŞLANDI

Yaşanan sel felaketinin ardından Antalya'nın altyapısı da sorgulanmaya başlandı. Birçok vatandaş, "Felaket büyük anladık da koca turizm kenti de bu şekilde sele teslim olmaz", "Kentte altyapı yokmuş, hep beraber gördük", "Metrekareye çok yağış düştü ama bu altyapının zayıf olduğu gerçeğini ortadan kaldıramaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.

Sel felaketi sonrası Antalya\'daki altyapı sorgulanmaya başlandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • adem hatipoğlu: ye iç yat keyfine bak başkan. Su akar yatağını bulur. bugünler geçer unutulur. yine seçilirsin. 21 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Adem Hatipoğlu, Tuzlada 9 kişi vefat etmişti selden. o tarihten bu yana Tuzla hiç el değiştirdi mi ? 6 2
  • Salih T: ortadaki adamı alper gezeravcı sandım 6 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sel felaketi sonrası Antalya'daki altyapı sorgulanmaya başlandı - Son Dakika
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