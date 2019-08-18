Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarıyor
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Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarıyor Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı İSTANBUL - Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarıyor Eminönü
alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı İSTANBUL - Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı. İş yerlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren gelen işyerleri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışmalarına başladı. İstanbul
'da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki su sabah saatlerinde tamamen çekildi. Suyun ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından dükkan sahipleri erken saatlerinden itibaren iş yerlerine geldi. Bazı esnaflar kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışarak kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Suyun çekilmesinin ardından çekilen görüntülerde dükkanlardaki neredeyse tüm malların kullanılmaz hale geldiği görüldü. Malların dükkanlar içerisinde yerlere savrulduğu çamur içinde olduğu görüldü.
Öte yandan alt geçitte temizlik görevlilerinin temizleme çalışmaları sürüyor.
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