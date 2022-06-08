Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
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Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor

08.06.2022 16:08

Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor Başkentte etkili olan sağanak yağış sebebiyle yaşanan sel baskını sonrası esnaf, dükkan temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor

ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yağış sebebiyle yaşanan sel baskını sonrası esnaf, dükkan temizlik çalışmalarına devam ediyor. Dün dükkanında mahsur kalan Sinan Gasemi, yaşadığı o anları aktararak "Kepenkleri indirdik, arkadan kapıyı iki kişi tuttuk, yine bir faydası olmadı. Arka taraftaki pencereden itfaiye erleri iş makinesi ile kurtardılar" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde, sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrasında bazı dükkanlar sular altında kaldı. Esnaf, dükkanlarındaki su boşaltma çalışmalarının ardından hem dükkan hem de çevre temizliğine başladı.

"Arka taraftaki pencereden itfaiye erleri iş makinesi ile kurtardılar"

Dün yaşanan sel felaketinde çalıştığı dükkanda mahsur kalan Sinan Gasemi, iş yerinde mahsur kaldığı o anları dile getirdi. İş yerindeki kullanılamaz hale gelen malzemeleri temizleyen Gasemi, "Saat 13.00 sıralarında yağmur başladı. İlk başta önlem almak için dükkan önündeki kolileri aldık. Kapıyı kapattık ilk önce bir faydası olmadı. Sonra kepenkleri indirdik, arkadan kapıyı iki kişi tuttuk yine bir faydası olmadı. Arka taraftaki pencereden itfaiye erleri iş makinesi ile kurtardılar. Camı kıracaktım sonra içerideki malzemelerin dışarıya savrulacağını düşündüm. İçeride bir süre bekledik. Zaten sonra kurtarmaya geldiler" ifadelerine yer verdi.

"Komşularda zarar daha büyük"

Felaketin bölgedeki esnafa maddi zararının büyük olduğunu belirten Gasemi, "Dükkan iki kat olduğu için alt katta yaklaşık 1 milyon liralık zararımız var. Komşularda zarar daha büyük. Dünden beri burada temizlik çalışmalarımız devam ediyor, bir hafta sürecek gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gasemi, bölgede her sene aynı şeyin yaşandığını, geçen sene de aynı görüntülerin olduğunu söyledi.

Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor
Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor
Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor
Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketi sonrası esnaf yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

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