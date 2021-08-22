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Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

22.08.2021 10:45

Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor -Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 10 kişi didik didik aranıyor Kastamonu'da selin izleri silinmeye başladı Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 71 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve...

Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

-Sel felaketi sonrası kayıp ihbarı yapılan 10 kişi didik didik aranıyor

Kastamonu'da selin izleri silinmeye başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 71 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 10 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü. Kastamonu genelinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 71'e yükselirken, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 82 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sel felaketinden en çok zarar gören Bozkurt ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan 10 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler ilçenin yaralarını sarabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilçede temizlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 236 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 31 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu, Bozkurt, Bartın, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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