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Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor - Son Dakika

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

15.11.2021 14:42
Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

Sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından köy yolları, köprü ve menfezlerde oluşan tahribatların giderilmesi için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, DSİ ekipleri ise Ayancık Çayı içerisinde temizlik faaliyetleri yapıyor.

Selde yıkılan köprülerin yeniden inşa edilme süreçlerinin devam ettiği ilçede, yıkılan 56 iş yerinin ise kısa sürede tekrar inşa edilmesi planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, ilçenin selden zarar gören her noktasında devletin tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle afette yıkılan köprülerin inşaatlarının hızla devam ettiğini vurgulayan Maviş, "Selde yıkılan otogar köprümüzün yapımı devam ediyor. Artık sona doğru yaklaşıldı. Umuyorum kısa bir zaman sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." dedi.

İlçede sel sularının 56 iş yerini de yıktığını anımsatan Maviş, "Esnafımızı geçici olarak kurduğumuz iş yerlerine yerleştirmiştik. Şimdi kalıcı iş yerlerinin yapım sürecine başladık. Yeni inşa edilecek iş yerlerinin ihalesi tamamlandı. Yakın bir zaman diliminde inşaları başlayacak." diye konuştu.

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor
Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor - Son Dakika
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