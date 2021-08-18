Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta yaralar hızla sarılmaya devam ediyor - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması çalışmalarını bir haftadır aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından Bozkurt'a sevk edilen iş makineleriyle de selin izlerini silmek için uğraş veriliyor.

Geride kalan bir haftada, köylerde mahsur kalan bazı vatandaşlar helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edilirken, hastalar hastanelere götürüldü. Elektrik verilemeyen bazı köylere karadan, bazılarına da havadan jeneratör taşındı.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle ilçenin iki yakasının bağlantısının sağlanması için iki seyyar köprü kuruldu.

İlçe merkezinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar iş makineleriyle temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı. Ağır zarar gören binalar dışındaki alanlara elektrik verildi, su verilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Devlet hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başlarken, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu. Yardım kuruluşları, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunuyor.

"Devletin bütün kademeleri buraya geldi"

Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Yalçın Sezer, AA muhabirine, annesinin Bozkurt'ta bal ürünleri satan bir dükkanı bulunduğunu söyledi.

Olayı duyunca ilçeye geldiğini belirten Sezer, "Bütün ürünlerimiz selde gitti. Çok büyük zararımız var. Çok kısa bir zaman dilimi içinde devletin bütün kademeleri buraya geldi. Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza kadar hepsi buradaydı. Tabii devletin tüm kurumları da buradaydı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay ve aklınıza gelebilecek tüm kurumlar buradaydı. Hummalı bir çalışma yapılıyor." dedi.

İlçede selin hasarının büyük olduğuna dikkati çeken Sezer, "Bozkurt ilçesinin tamamı sel altında kaldı. Dükkanlarda hiçbir şey kalmadı. Sel silip süpürdü. Bundan sonraki süreçte esnafımızın, dükkan sahiplerinin tekrar ayaklandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Sezer, devletin, tüm kurumları ile alanda olduğunu vurgulayarak, "Askeriye, gönüllüler, Kızılay, AFAD birimleri olsun, teker teker dükkanlara girip temizliyorlar. Bir hafta boyunca bütün dükkanları teker teker temizlediler. Hem molozları hem çöpleri temizliyorlar. İçeride zarar gören ürünleri dışarı alıyorlar. Son derece koordineli çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.