Son Dakika Haberleri: Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor

43 dakika önce

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, 17-18 Temmuz'da meydana gelen selden fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere bölgedeki iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede 46 Özel İdare aracı ve 33 DSİ aracıyla dere yatağı temizleme ve çevre düzenleme çalışması yürütülüyor.
Acil yıkım kararı verilen 44 binadan 41'inin yıkımını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, diğer 3 binanın yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki çalışmalar, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.
Düzce, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil serviste pes dedirten görüntü: Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
Mansur Yavaş'tan 8 maddeli tasarruf genelgesi: Acilen uygulayın Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya kayyum çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel felaketi yaşanan Düzce'de iyileştirme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]