Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)

2 dakika önce

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUTrabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2), System.String[]

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Trabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
trabzon, sel, araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:49:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]