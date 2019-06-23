Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu, 2 kişi aranıyor (2)
2 dakika önce
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUTrabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Trabzon'un Araklı ilçesinden meydana gelen selde, kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
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