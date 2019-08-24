Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı
29 dakika önce
Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı
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