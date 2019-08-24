Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı
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Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı

29 dakika önce

Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan son yolculuklarına uğurlandı

Bilal Arslan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:34 Kaynak: İHA
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