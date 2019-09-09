Sel felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerin masaları çiçeklerle süslendi

Ders zili Avni Akyol İlkokulunda buruk başladı

DÜZCE - Düzce'de Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde anneleri Nilgün Kaplan ile birlikte sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden 7 yaşındaki ikizler Sanem ve Sinem ile ablaları 9 yaşındaki Funda Kaplan, eğitim gördükleri okulda anılarak yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Duygusal anların yaşandığı okulda arkadaşları ve öğretmenleri 3 öğrencinin sırasını çiçeklerle donattılar.

18 Temmuz'da Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'ndeki evlerinde Anne Nilgün Kaplan ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan ve aramalar sonrasında bulunan 7 yaşındaki ikizler Sinem ve Sanem Kaplan ile 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın Düzce'ce eğitim gördüğü Avni Akyol İlkokulu'nda eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Sabah Avni Akyol İlkokulu bahçesinde yapılan törende Okul Müdürü Tanju Uraslı konuşma yaptı. Okul Müdürü Uraslı, yaptığı konuşmada öğrencileri olan Sinem ve Sanem Kaplan ile ablaları Funda Kaplan'ı unutmayacaklarını dile getirdi.

Tanju Uraslı; "Bildiğiniz üzere Temmuz ayında ilimizde meydana gelen sel felaketinde 2-B öğrencileri İlayda Sinem Kaplan ikizi Sanem Kaplan ile ablaları 4. Sınıf öğrencimiz Funda Kaplan ve Anneleri Nilgün Kaplan'ı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi.

Okunan İstiklal Marşının ardından öğretmenler ve öğrencileri sınıflara çıktı. Duygusal anlar İlayda Sanem ile Sinem ve Funda Kaplan'ın sınıflarında da devam etti. 3 Çocuğun sıralarına arkadaşları ve öğretmenleri çiçekler bıraktılar.

İlayda Sanem ve Sinem Kaplan'ın eğitim gördüğü 2-B sınıfında konuşan öğretmenleri Elif Beytekin "Çocuklarımız çok iyi başarılı çocuklardı. Biz öğretmenler, öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz. Onlarda benim birer çocuğumdu. Acım gerçekten çok büyük, çok üzüntülüyüm. Artık onların seslerini duyamamak, günaydınlarını, iyi günler öğretmenimlerini duyamamak sarılışlarını hissedememek, gözlerindeki ışıl ışıl pırıltıları görememek çok acı. Ancak bir şekilde yaşamaya diğer çocuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Acımız çok büyük ve bu acıyı tarif edebilecek kelimeler yok. Çok başarıylıydılar. Geçen senenin sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler olarak onları yemeğe götürmüştüm. Her konuda başarılıydılar. Çok azimlilerdi. Ben ve arkadaşları çok seviyordu. İlk duyduğumda büyük bir üzüntü hissettim ve inanamadım. Umutla bekledim son güne kadar ama olmadı maalesef" diye konuştu.

Yine aynı okulda C- sınıfı öğrencisi Funda Kaplan'ın sınıfında da duygusal anlar yaşandı. Rehber öğretmeni Ayşenur Canyurt Funda Kaplan'ın sınıfında yaptığı konuşma yaparak acılarının büyük olduğunu söyledi.