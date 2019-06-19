Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:38
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Trabzon
'un Araklı
ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı
Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı
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