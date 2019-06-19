Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:38 
araklı, tarım ve orman bakanı, trabzon, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]