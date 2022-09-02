Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu

02.09.2022 19:03
Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu

Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu Yakınları kayıp başvurusunda bulundu selde hayatını kaybettiği öğrenildi Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı.

Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu

Yakınları kayıp başvurusunda bulundu selde hayatını kaybettiği öğrenildi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı.

Mudanya ilçesinde şiddetli fırtınayla birlikte etkisini gösteren yağış sele sebep olmuş çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü. Selde can kaybı olmaması en büyük teselli olmuştu. Afetten 2 gün sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı. Mudanya ilçesi Kumyaka köyündeki tarlasına giden Feridun Sevimlioğlu, tarlasında çalışınken sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bağ evinde kalan yaşlı adamın ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Bağ evinin çevresinde yapılan aramalarda yaşlı adamın sel sularına kapılarak sürüklenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel felaketinde hayatını kaybetti, 2 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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