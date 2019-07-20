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Sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de 17 Temmuz günü başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel nedeniyle Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 4'ü çocuk toplam 7 kişinin kayıp olduğu tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından toplam 5 adet helikopter ile Sakarya, Bursa, Bolu ve Zonguldak İl AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma personellerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu dün saat 13.00 sıralarında Fatma Töngel'in (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Selde kaybolan Nilgün Kaplan (39), Funda Kaplan (9), Cengiz Tongel (53), Kaan Töngel (3) ve 7 yaşındaki ikizler İlayda Sinem Kaplan ve Sanem Kaplan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren 226 personel, 34 araç, 16 bot, 8 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden aramalar sürüyor. - DÜZCE
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
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