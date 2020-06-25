Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2) - Son Dakika

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYORBursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi.
DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:55 Kaynak: DHA
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