Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (4) - Son Dakika

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (4)
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİBursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarında 4'üncü gün tamamlandı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarında 4'üncü gün tamamlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, UMKE ve ANDA ekiplerinin yer aldığı arama- kurtarma çalışmaları, yarın sabahtan itibaren yeniden başlayacak.
Muammer İRTEM/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:45 Kaynak: DHA
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