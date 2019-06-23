Son Dakika Haberleri: Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
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Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

14 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORAraklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

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TRABZON/ ARAKLI (YURT- DHA


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
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