Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
14 dakika önce
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYORAraklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
Araklı ilçesinden sel ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.
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