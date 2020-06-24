Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Sel felaketinde korku dolu anlar kameraya yansıdı
Manisa'da dün meydana gelen sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı.
Manisa'da dün meydana gelen sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde yaşlı bir adamın motosikletini kurtarmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması ve yaşanan korku kameralara yansıdı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde dün yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak yağmurun ardından yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışırken felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 6 evde zarar oluşan mahallede bazı çiftçilerin hayvanları ve ekili tarım alanları da zarar gördü. Yaşanan sel felaketi sırasında bir kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde şiddetli yağmur sırasında motosikletini kurtarmaya çalışan Kemal Gürgönül isimli vatandaşın sele kapılma anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı. Birden bastıran sel sularına kapılan adamın yaşadığı korku yüzüne yansırken görüntü çeken vatandaşlar biranda kaydı keserek adamın yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Gürgönül, 112 Acil Servis ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürgönül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:17 Kaynak: İHA
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