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Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama - Son Dakika

Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama

14.08.2021 10:35

Kastamonu, 11 Ağustos tarihinden beri sel felaketi yaşıyor. Yaşanan yoğun yağış Bozkurt ilçesini adeta yok etti. Sel felaketinde 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. Valilik, sel felaketinin yaşandığı ilde 250-300 cesedin toplandığı iddialarını yalanlayarak, "Bu açıklamalar gerçek dışı, bu açıklamayı kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"BU AÇIKLAMAYI KINIYORUZ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"SAHİLLERDEN CESETLER TOPLANIYOR"

CHP milletvekili Engin Altay dün, felaketin merkezi konumundaki Kastamonu Bozkurt'ta bulunan CHP'li Altay, "Tablo vahim. Hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyorum. Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor. Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz" iddialarına bulundu.

Sel felaketinde korkutan rakam! Kastamonu'da 300 ceset var iddialarına Valilik'ten yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sel felaketinde korkutan rakam! 'Kastamonu'da 300 ceset var' iddialarına Valilik'ten yalanlama - Son Dakika


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