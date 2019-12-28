Sel felaketinde mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Son Dakika

Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından Türk Kızılay ve AFAD tarafından yapılan yardımlar, Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla vatandaşlara ulaştırıldı.



Yardım ziyaretleri öncesinde malzeme yüklü tırların bulunduğu alanlarda yetkililerle bir araya gelen Vali Demirtaş, yapılacak dağıtımlarla ilgili bilgiler aldı. Vali Demirtaş daha sonra Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yoğun yağışlardan sonra mağduriyet yaşayan vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ederek ihtiyaç malzemelerini vatandaşlara iletti.



Vali Yardımcısı Zafer Öz, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Y. Ramazan Saygılı'nın da eşlik ettiği ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Vali Demirtaş, darda kalana kucak açmayı hayat düsturu edinen medeniyet anlayışının bir gereği olarak tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Afetin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek zararların tespiti gerekse vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi hususunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmaya başladıklarını ifade eden Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın yarasını sarmak için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Ben ilgili bakanlıklarımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey vatandaşlarımızın huzur ve refahı için. Bizler mağdur olan hemşehrilerimizin hayat standartlarını normale döndürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA