Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! - Son Dakika

Türkiye, yangın yaralarını henüz saramamışken 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'den gelen haberle sarsıldı. Özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan yağışlar hayatı felç etti, Bozkurt ilçesi neredeyse yok oldu.

59 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şu ana kadar Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'ta 62, Sinop'ta 15 olmak üzere 77 kayıp ihbarının olduğunu söyledi.

KASTAMONU'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kastamonu'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

SELDEN ZARAR GÖREN İŞ YERLERİ TEMİZLENDİ

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

YARDIMLAR TÜRKİYENİN HER YERİNDEN GELDİ

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

BARTIN'DA 341 AFETZEDE GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Bartın'da; 1203 personel, 108 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 77 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak Sevk Edilen/İntikal Halinde Ekipler Bölgeye, AFAD Adana, Kahramanmaraş, Bursa ve Ankara il müdürlükleri, Gaziantep, Ankara ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri, Adana İHH ile Adana YAKUT'tan toplamda 139 personel, 10 araç, 5 cenaze nakil aracı, 1 bot ve 8 bobcat sevk edildi.Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi.

84 YAŞINDAKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeninin evinin 600 metre uzağında olduğu ortaya çıktı.

SİNOP'TA BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Sinop'ta selden en çok etkilenen köylerin başında Babaçay köyü geliyor. Dev su kütlelerinin gelişi karşısında bir şey yapamayan köylüler çareyi evlerin çatısına çıkmakta buldu. Köyde selin bıraktığı manzara sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı.

60 hanenin olduğu köyde yaklaşık 30 ev yıkılmış durumda. Selin boyutunun ne derece büyük olduğunu köprünün üzerinde kalan tomruklar gözler önüne seriyor. Felaketi yaşayan köy sakinleri anılarıyla birlikte yıkılan evlerini terk etti.