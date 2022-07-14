Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki - Son Dakika
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Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki

14.07.2022 14:26
Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanırken tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç belediye binası önünde pankart açtı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanırken tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç belediye binası önünde pankart açtı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış bazı noktalarda sel felaketi neden oldu. Felaketin olduğu günlerde Fethiye'de tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" ve "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" yazılı pankartlar açtı. Herhangi bir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşuna üye olmadıklarını dile getiren gençler, polis ekiplerinin uyarının ardından pankartlarını toplayarak olaysız şekilde dağıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Destici: '(İmamoğlu'na) 'Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez' Destici: '(İmamoğlu'na) 'Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez' CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar Şahan'dan İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya! Şahan'dan İmamoğlu'na 'tatil' tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki - Son Dakika
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