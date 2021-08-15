Sel felaketinde zarar gören hayvanlara yardım eli - Son Dakika

Sel felaketinde zarar gören hayvanlara yardım eli

ZONGULDAK - Zonguldak Bölge Veteriner Hekimliği Başkanı Önder Alkan, sel felaketinden zarar gören hayvanlara ücretsiz olarak sahip çıktıklarını açıkladı.

Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'deki yangınların ardından, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketlerinde de çok sayıda can kaybı yaşanırken, hayvanlarda zarar gördü. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de sel felaketinde zarar gören hayvanlar için harekete geçti. Hayvanların bakımını üstlendi. Konu ile ilgili bilgi veren Zonguldak Bölge Veteriner Hekimliği Başkanı Önder Alkan, "Zonguldak Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Önder Alkan, "Bizim odamız Bartın, Karabük, Zonguldak illerini kapsıyor. Afet bölgelerindeki yaralanan hayvanlar, herhangi bir şekilde annesini kaybeden yavrular, kediler, köpekler, bütün hayvanların bakımı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nce sağlanıyor. Biz, Zonguldak Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak üstlendik. Şu anda annesini kaybetmiş bir buzağımız var. Köpekler, kediler var "dedi.