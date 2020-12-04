Sel felaketinden etkilenen Doğankent'te riskli binalar yıkılıyor - Son Dakika

Giresun'daki sel felaketinden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Doğankent ilçesinde riskli binalar yıkılıyor.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, AA muhabirine, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanağın ilçede afete yol açtığını anımsattı.

Yaşanan afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm imkanlarının Doğankent'e aktarıldığını belirten Özden, ilçede yapılan çalışmalarla hayatın kısa zamanda normale döndüğünü söyledi.

Özden, 23 Ağustos sabahı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilçeye gelip buradaki hasarı yerinde gördüğünü belirterek, "Devletin tüm imkanları hemen ilçemize aktarıldı. Kısa zamanda da kent merkezindeki temizlik çalışmalarını tamamladık. Mahalle yollarımızı açtık." dedi.

Altyapıda oluşan hasarların bir kısmının giderildiğini bildiren Özden, bu yöndeki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Özden, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm ilgili bakanlar ile emeği geçenlere, sağlanan desteklerden dolayı Doğankent halkı adına teşekkür etti.

Sel felaketi nedeniyle risk oluşturan binaların yıkımına başlandığını anlatan Özden, "88 konut ve 43 dükkanın yıkılmasına karar verildi. Akabinde de hemen bir rezerv alan oluşturuldu. Toplam 30 dönüm olan buralarda 156 konut ve 70 iş yeri yapılacak." diye konuştu.

Özden, TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projenin Haziran 2021'de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Doğankent'i ziyareti sırasında kendilerine birçok müjde verdiğine değinen Özden, şunları kaydetti:

"Bizim için gurur vesilesi olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Programında olmamasına rağmen ilçemize geldiler. İlçemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Doğankent'e doğal gaz gelecek. Kaymakamlık, hastane ve iki okul binası yapılacak. Allah'ın izniyle devlet eliyle yapılması gereken her şey ilçemizde gerçekleştirilecek."