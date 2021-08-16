Sel felaketinden kurtulan çift yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde selin en çok etkilediği Zafer köyünde yaşayan Mustafa ve Ayşe Ünal çifti, afet sırasında yaşadıkları korku dolu anları unutamadıklarını söyledi.

Kentte 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selden kurtulan Ünal çifti, evlerindeki eşyalar ile bahçe ve seralarındaki tüm ürünleri kaybetmelerine rağmen sağlıklarının yerinde olmasına şükrediyor.

Yaşadıkları korku dolu anları AA muhabiriyle paylaşan Mustafa Ünal, selin çok ürkütücü olduğunu vurguladı.

Köyde hasar tespitlerin yapılmaya devam ettiğini, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu aktaran Ünal, "Suyu gözümüzün önünden hiç ayırmadım, elektrikler kesikti. Suyun seviyesini şimşek çakmasıyla görebiliyorduk. Su, ilk önce köprünün altına değmeye başladı, sonra üstüne çıkmaya başladı, köprüleri yıktıktan sonra bu tarafa geldi. Evimizin önünde 2,5 metreye ulaştı. Arabaların sele kapıldığını, ağaçların sürüklendiğini, evlerin altına girdiğini gördük." diye konuştu.

"Sel anında korktum ama gözlerimi kapattım"

Evlerinin alt katında kışlık yiyeceklerini sakladıkları kilerin selin gelmesiyle sular altında kaldığını aktaran Ünal, tüm yiyeceklerin telef olduğunu, bahçe ve seralardaki tüm ürünlerinin de gittiğini anlattı.

Selin geldiği esnada çok korktuğunu, evde panik havası oluşmaması ve ailesinin sakin kalabilmesini sağlamak için bunu belli etmediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"İnsan bir defa ölür, nerede öleceği belli olmaz, ölüm var. Bu aklımıza geldi, sel anında korktum ama gözlerimi kapattım. İnsanda ister istemez korku oluyor ama ev halkına yansıtmamak için içinde tutuyorsun, tutmak mecburiyetindesin. Evdekiler etkilenmesin diye korkunu belli etmiyorsun."

Ayşe Ünal (60) da selin geldiği saatte evde olduklarını, çok korktuğunu dile getirdi.

Şiddetli yağmurun ardından aniden suların yükseldiğini anlatan Ünal, "Çok korktum, ağladım, çok stres yaptım. Sabaha kadar bağırdım. Evi sel bastı, çok korktuk. Gece uyumadım, arabalar, kütükler, odunlar selle beraber gidiyordu. Evimiz, ardiyemiz, bahçelerimiz, seramız hep gitti. Çok büyük sel oldu. Allah ondan büyük acı göstermesin. Allah çoluğumuza çocuğumuza bağışladı." diye konuştu.