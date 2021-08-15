Sel felaketini bıraktığı hasar görüntülendi! Bozkurt, enkaz yığınına döndü - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Sel felaketinin büyük yıkımlara neden olduğu kentten yeni görüntüler de geldi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentin koca bir enkaz yığını ile kaplanmış hali, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLK İŞ KÖPRÜYÜ AYAĞA KALDIRMAK

Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel, Bozkurt'u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin birçoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelikleri arasında.

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.