Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri bu yıl doğal gaza kavuşacak - Son Dakika
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Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri bu yıl doğal gaza kavuşacak

22.07.2022 11:04
Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri bu yıl doğal gaza kavuşacak

Kastamonu'da geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Abana ilçelerine bu kış doğal gaz verilmeye başlanacak.

Kastamonu'da geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Abana ilçelerine bu kış doğal gaz verilmeye başlanacak.

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Bozkurt ilçesinin yanında bulunan Abana ilçesi de selden etkilendi.

Selden iki gün sonra bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bozkurt ve Abana'yı doğal gaza kavuşturacaklarını söylemesinden kısa süre sonra harekete geçilen iki ilçede, altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bozkurt ilçesinin bir bölümü 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından ikinci kez sular altında kaldı. Yaşanan ikinci sel felaketinden doğal gaz çalışmaları etkilenmezken, iki ilçeye kasım ayında ilk doğal gazın verilmesi planlanıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, bölgede altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bozkurt ilçesinde sık sık koordinasyon toplantısı gerçekleştirerek çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Çakır, "Birçok yatırımcı kuruluşumuzun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Bunlardan biri de doğal gaz. Doğal gazla alakalı ilk çalışma başlatılan yer, Abana ve Bozkurt ilçelerimiz oldu." dedi.

"Diğer doğal gaz olmayan ilçelerde de çalışmalar başlayacak"

Bölgedeki diğer ilçelerde de çalışmaların sürdüğünü belirten Çakır, "Sadece Abana ve Bozkurt ilçeleri değil, İnebolu ve Cide'de de çalışmalar hızla devam ediyor. Diğer doğal gaz olmayan ilçelerde de çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

Çalışmalarda sorun bulunmadığını vurgulayan Çakır, "Çalışmalar koordineli şekilde yürüyor. Yaz sonuna doğru işlerimiz bitecek. Vatandaşımıza verdiğimiz sözün arkasındayız, kışın Bozkurt ve Abanalılar doğal gazını kullanmaya başlayacak. Şu aşamada en ufak geciken, aksayan işimiz bulunmamakta." ifadelerini kullandı.

"Abana'ya doğal gaz gelecek deniliyordu ama inanmıyordum"

Abana'da yaşayan Tahir Can, doğal gaza kavuşacakları için çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"65 yaşındayım. Önceki yıllarda da 'Abana'ya doğal gaz gelecek.' deniliyordu ama inanmıyordum. Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı'mız geldi ve 'Önümüzdeki yıl size Allah'ın izniyle doğal gaz vereceğim.' dedi. Doğal gaz çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah doğal gazımız gelecek ve burada yaşamaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri bu yıl doğal gaza kavuşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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