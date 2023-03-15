Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden inşa edildi: Yapı stokunun yüzde 50'si yenilendi

Kaymakam Atıcı: "Yok olmuş bir ilçeyi devletimizin gücüyle yeni baştan inşa ettik"

Selde evi ve dükkanı yıkılan selzede: "Devletimiz büyüklüğünü gösterip, Bozkurt gibi deprem bölgelerini de yeniden inşa edecektir"

KASTAMONU - Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde en ağır hasarı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapı stokunun yaklaşık yüzde 50'si yenilenendi. 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilen Bozkurt'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Murat Atıcı, "Neredeyse yok olmuş bir ilçeyi yeni baştan, devletin gücüyle, AFAD'ımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızla inşa ettik" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı öncülüğünde ilçede bulunan yapı stokunun yaklaşık yüzde 50'si, kamu kurum binalarının ise yüzde 80'i yeniden inşa edildi. 649 toplu konutun inşa edildiği Bozkurt'ta ayrıca sanayi sitesi ile birlikte 123 iş yeri yeniden yapıldı. Alt yapısının tamamı yenilenen ilçede 649 konutun 546'sının ikinci etap kuraları çekildi. 123 iş yerinin 87'si ise hak sahiplerine teslim edildi.

İlk etapta 5 bölgede yapılan konutların geçici kabulleri yapılırken, çevre düzenlemeleri de devam ediyor. 84 konutluk bir etabın anahtar teslimleri ise önümüzdeki hafta başlayacak. Çevre düzenlemeleri biten konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilirken, Ramazan ayı sonunda tüm etaplarda çalışmaların tamamlanarak hak sahiplerine evlerinin anahtarlarının teslim edilmesi hedefleniyor.

"Yok olmuş bir ilçeyi devletimizin gücüyle yeni baştan inşa ettik"

Bozkurt'ta devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "11 Ağustosta meydana gelen sel afetinin sonunda, Bozkurt'ta son düzlüğe girdik. 46 tane konutumuzun ilk etapta 546 konutumuzun da ikinci etap kuralarını çektik. Yaklaşık 592 tane hak sahibimiz şu anda konutlarının anahtar teslimini bekliyorlar. Biz Bozkurt merkezde toplam 649 tane konut inşa ettik. 38 tane Karadeniz kenarındaki İlişi köyümüzde, 20 tane de köylerimiz de olmak üzere TOKİ Bozkurtumuzda yapı stokunu neredeyse yüzde 50'sine yakınını yeniledi. Biz bu vatandaşlara konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Ayrıca 123 tane dükkan yıkılmıştı, bunları tekrardan yeniledik, şu anda 87 tanesinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda, 1,5 ay içerisinde geri kalan dükkanlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz. Acil yıkılacak, ağır hasarlı konutlar belirlendi ve bunların yıkım işleri gerçekleştirildi. Ayrıca Bozkurt'umuzda DSİ'nin dere genişletmesinden dolayı kamulaştırmanın saha içerisinde kalan afete maruz kalan kısmında yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyeti yapıldı. Kentsel dönüşüm, ağır hasar ve dere genişlemesinden dolayı toplamda 3 farklı yıkım yapıldı. Bu vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilirken, komşuluk ilişkisine uygun bir şekilde kuralar çekildi. Fakat ilçe merkezinde bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendinde kaldı. Bunlar yarın üstte konut altta dükkan olan vatandaşlarımız bunu müteahhide verip tekrar kendileri de yapabilir. Buna nazaran biz bunlara yine ev verdik. Tabii öyle söyleyeyim Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz 800 metre mesafe uzak diye tanımımızda yok. TOKİ sadece bir konut inşası yapmıyor, yaşam alanı, park, alt yapı ve doğalgazıyla gerçekten yaşam alanları inşa ediyor ve Bozkurt'umuz tamamen değişmiş durumda. Şunu da söyleyeyim 11 ilimizi etkileyen çok büyük bir afet yaşadık. Bozkurt'ta kamu binalarının yüzde 80'i yenilendi, altyapının yüzde 100'ü yenilendi sanayi sitemizin yüzde 100'ü yenilendi. Neredeyse yok olmuş bir ilçeyi yeni baştan, devletin gücüyle, AFAD'ımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla inşa ettik. İnşallah o bölgedeki vatandaşlarımıza da Bozkurt'ta bu yapılanlar gösteriyor ki orada da inşallah devletimiz büyüklüğünü gösterip, yakın zamanda inşallah inşa edecektir" dedi.

"Çevre düzenlemesi biten TOKİ konutların anahtarlarını teslim ediyoruz"

Çevre düzenlemesi tamamlanan TOKİ konutlarının anahtarlarını teslim ettiklerini ve Ramazan ayı sonu itibariyle tüm etapların anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Kaymakam Atıcı, "Biz kuralarımızı çektik, hava durumu müsait olduğu sürece inşaat içinde bir işimiz kalmadı bahçe ve peyzaj düzenlemelerimiz var. Geçici kabulleri yapıldı. İlk etapta 5 bölgede konutlar inşa ediyoruz tabii ki 84 konutluk bir etabımızın anahtar teslimleri inşallah önümüzdeki hafta başlayacak. Etap etap çevre düzenlemesi de bittikten sonra, anahtarları teslim ediyoruz. İnşallah bir, bir buçuk ay içerisinde geriye kalanların tamamına da teslim edilmiş olacak" diye konuştu.

"Devletimiz büyüklüğünü gösterip, Bozkurt gibi deprem bölgelerini de yeniden inşa edecektir"

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde hem evini hem de iş yerini kaybeden 73 yaşındaki Muzaffer Demir ise, "Askerden sonra fotoğrafçılığa başladım. Yaklaşık 52 yıldır burada esnafım. Bozkurt'un tüm hatıraları benim kayıtlarımda mevcuttu. Sel felaketinde dükkanıma 7 metre su girdi, neyim var, neyim yok bir anda yok oldu. Sadece benim değil Bozkurt'un her şeyi yok oldu. Bozkurt haritadan silindi. Daha sonra devlet büyüklerimiz geldiler ve bizim karşılaştığımız zorlukları gördüler. Binalarımızı kısa sürede yaptılar. Bakanlarımız geldi normal vatandaş gibi yanımızda dertlerimizi dinledi, çare buldular. Dükkanımız şu anda yapılmış bir vaziyette. Sel geldiği zaman dükkana girmek üzereydim zaten girmiş olsam da çıkamazdım. Eşim 3. kattaydı, evin 1. Katına girdi oda çıkamadı. Evimizin bir tanesi yok oldu. Bozkurt haritadan silindikten sonra yeniden yapılanmaya geçildi. Şu anda binalarımızı teslim ettiler evlerimize girdik. 11 il haritadan neredeyse silindi. Onlar da hiç merak etmesinler, devletimiz onların da yanında olacaktır. Bizi nasıl ayağa kaldırıp Bozkurt'u yoktan var ettikleri gibi devletimiz onları da yoktan var edecektir, hiç merak etmesinler. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Ufak bir tadilattan sonra 1 hafta içerisinde yerleşip, çalışmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.