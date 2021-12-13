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Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada - Son Dakika

Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada

13.12.2021 13:14

Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı.

Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada

Evler sel sularına gömüldü

Sular içinde kalan evler havadan görüntülendi

Gazetecileri görünce yardım çığlığında bulundu

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı. Sular içinde kalan evler havadan görüntülenirken, kameraları gören bir vatandaş, yardım çığlığında bulundu.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.

Çok sayıda evin sular altında kaldığı köyde, sel sularının verdiği tahribat drone ile havadan görüntülendi. Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçede, sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Gazetecileri görünce yardım çığlığı

Gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaş, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada
Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada
Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada
Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada

Edirne, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı...Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan gazetecilere yardım çığlığı kamerada - Son Dakika
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