Üye Girişi
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor - Son Dakika

Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor

11.09.2021 11:36
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor, System.String[]

Sel felaketinin birinci ayında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sel felaketinin birinci ayında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması çalışmalarını bir aydır aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından Bozkurt'a sevk edilen iş makineleriyle de selin izlerini silmek için uğraş veriliyor.

Yaşanan felaket ilçe merkezinin yanı sıra köyleri de etkiledi. Felaketin hemen ardından köylerde mahsur kalan bazı vatandaşlar helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edilirken, hastalar hastanelere götürüldü. Elektrik verilemeyen bazı köylere karadan, bazılarına da havadan jeneratör taşındı.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle ilçenin iki yakasının bağlantısının sağlanması için biri seyyar iki köprü kuruldu. Köprüler sayesinde ilçenin iki tarafında çalışmalar daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı.

İlçe merkezinde balçık altında kalan sokak ve dükkanlar iş makineleriyle temizlenirken, selin zarar verdiği araçlar da ilçe merkezinden çıkarıldı. İlçedeki çamur da binlerce kamyonla dışarı taşındı.

Yüzlerce ailenin eşyası jandarma tarafından taşındı

Temizlik çalışmalarında aktif olarak görev alan jandarma ekipleri, binaların en ücra köşelerine kadar girerek, ilçenin çamurdan arındırılması için çalıştı. Selin ardından 21 Ağustos'ta başlatılan taşıma çalışması kapsamında yüzlerce vatandaşın eşyası askeri araçlarla il içi ve il dışı adreslere taşındı. Eşyalarını koyacak yeri olmayan vatandaşların eşyaları da jandarma tarafından depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

Selde ağır hasar gören binalar yıkılmaya başlanırken, diğer binalara çok kısa bir sürede elektrik ve su verilmeye başlandı.

-Sağlık hizmetleri aksamadı

Bahçesi ve bodrum katı sular altında kalan Devlet Hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başlarken, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu. İlçede kısa sürede Kovid-19 aşısı da tekrar yapılmaya başlandı. Yardım kuruluşları, ilk günden bu yana afetzedelere gıda yardımında bulunuyor. Sosyal market tarafından insanlara gıda, kıyafet ve temizlik malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Bazı dükkanlar yıkılıp yerine yenilerinin yapılması için çok kısa sürede temel atılırken, hizmet vermeye devam edecek olan dükkanların dış cephesi ve içinde restorasyon çalışması başlatıldı. Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için yaklaşık 40 konteyner dükkan oluşturuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yardım için bölgeye gelen Şahin Evran, AA muhabirine, sel felaketinin olduğu gün yola çıkıp, 12 Ağustos'ta bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Kötü bir tablo le karşılaştıklarını belirten Evran, "Sel felaketinde binaların içerisi suyla dolmuş. Binaların içerisindeki su ve çamuru çektik. Burası hiç iç açıcı değildi, bundan dolayı üzüntülüyüz."dedi.

Devletin tüm gücüyle bölgede olduğunu kaydeden Evran, "30 gündür burada yaraların sarılması için çalışıyoruz. Devletimiz bütün yaraları sarmaya çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu..

Bozkurtlu esnaf Mustafa Rençber de çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar böyle bir afet görmedim. Ufak tefek sel oluyordu ama böyle tahribat olmadı. Devletimizden Allah razı olsun. 81 vilayet buraya hizmet ediyor buna nankörlük etmek kimseye yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Amasya İl Özel İdaresinden bölgeye gelen kepçe operatörü Ali Aslan ise, "Buraya yardım için geldik. Kamyonlara hafriyat dolduruyoruz. Binaların altındaki çamurları çıkarıyoruz. Burada bir aydır çalışma sürüyor. İlk günlerde bir hafta geldim, sonra dinlenmeye gittim şimdi geri geldim. Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor
Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor

Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 11:59 Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok 11:46 Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi 10:51 Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar 10:47 Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı         
12:10
MEB, MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı         
11:49
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement