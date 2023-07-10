Selin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm - Son Dakika
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Selin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm

10.07.2023 08:41

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Bolu, Zonguldak, Bartın ve Samsun başta olmak üzere birçok kentte hayat olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük illerine turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca, TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikameti heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Şiddetli sağanak yağış Bolu, Zonguldak, Bartın ve Samsun başta olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 13 kente "turuncu" kod uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Bu iller ise Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Karabük olarak sıralandı.

Sel felaketinin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm

TEM'İN İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI

Öte yandan dün TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara- İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Sel felaketinin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm

BOLU DAĞI TÜNEL'İNDE HEYELAN

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağışın etkisiyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından sonra heyelan meydana geldi. TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Birkaç saat önce kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu arada otoyolun İstanbul istikameti Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Çaydurt mevkisine kadarki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta araç kuyrukları oluşturdu. Yollarına D-100 üzerinden devam eden araçlar nedeniyle de Bolu Dağı İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

YORUMLAR (1)
  • serdar erdogmus: 2023 YILI FELAKETLER YILI Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Sağanak Yağmur, Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin vurduğu Karadeniz için bir uyarı daha! Meteoroloji'den 13 kente 'turuncu' kodlu alarm - Son Dakika
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