Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor

28.06.2022 19:04

Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor Köy muhtarı Ertürk: "Devlet her yönüyle yanımızda" Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken yollar ekipler tarafından yeniden onarılarak ulaşıma yeniden açılıyor.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor

Köy muhtarı Ertürk: "Devlet her yönüyle yanımızda"

KASTAMONU - Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken yollar ekipler tarafından yeniden onarılarak ulaşıma yeniden açılıyor. Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk, her yönüyle devletin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinin ulaşımını sağlayan kara yolu ve bazı köy yolları yaşanan sel felaketinde zarar gördü. Yolların yeniden ulaşıma açılması için kara yolları tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede hayatın normale döndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, zarar gören yolları yeniden onarıyor.

Ersizlerdere köyü muhtarı Bülent Ertürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan selde yıkılan iki köy yolunun yeniden yapıldığını söyledi.

Ertürk, "Bu selde de yollar yıkıldı. Burada iki mahalle var ortalama 40 hane var. Onların ulaşımını sağlamak için devletimiz kurumlarıyla bütün he yönüyle yanımızda. Öteki tarafta geçici köprümüz vardı. İkinci deva yıkıldı. Yeni köprü de tam bu ay başlayacaktı ihalesi de yapılmıştı. He yönüyle Allah devletimizden razı olsun" dedi.

YORUMLAR
500
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Kastamonu'daki selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:13 Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 19:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sel felaketinin yaraları sarılıyor, zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement