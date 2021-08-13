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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı

13.08.2021 11:21

Sel felaketi nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'da en büyük yıkımı Bozkurt ilçesi yaşadı. Selin etkisiyle yerle bir olan ilçeden yeni bir felaket haberi daha geldi. Bozkurt'a yardım malzemeleri taşıyan tırda yangın çıktığı açıklandı. Tırı alevler sardığı sırada jeneratörün patladığı anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi. İlçede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selin vurduğu Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı

SU SEVİYESİ BAZI BÖLGELERDE 4 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Kentte çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.

Selin vurduğu Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı

CAN KAYBI 25'E ÇIKTI

İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. Oturdukları binalarda mahsur kalanlar arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok vatandaş tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda haybeden 1 kişi ile birlikte kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kastamonu'da 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 19 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Selin vurduğu Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı

BOZKURT'TA FELAKETLER BİTMİYOR: YARDIM TIRININ DORSESİNDEKİ JENERATÖR PATLADI

Öte yandan selin vurduğu Bozkurt ilçesinden başka bir felaket haberi daha geldi. İlçeye yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıkarken; dorsede bulunan jeneratör patladı.

Olay, sabah saatlerinde, Bostan köyü mevkisinde meydana geldi. Selde 24 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'a yardım malzemesi taşınan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı.

PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Bu sırada alev alev yanan tırın dorsesinde bulunan jeneratör, büyük gürültüyle patladı. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama ile birlikte görevlilerin yaşadığı panik de yer aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı

Kastamonu, Hisarcık, Yangın, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı - Son Dakika


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