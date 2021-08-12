Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ekiplerin çalışması devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

İlçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çökmüş, boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluşmuştu.