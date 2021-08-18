KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta afetzedeler ve görevlilerin ilaç ihtiyacı mobil eczaneden karşılanıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan ve Türk Eczacıları Birliği bünyesinde hizmet veren mobil eczane ile insanların ilaç ihtiyacı karşılanıyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt'a gelen gönüllü eczacılar, Türk Eczacıları Birliği mobil eczanesini de ilçeye konuşlandırdı.

İlçede bulunan 3 eczanenin büyük oranda zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar ve sahada çalışan personelin ilaç ihtiyacı mobil eczane ile gideriliyor.

Mobil eczanede ihtiyacı olanlara bebek bezi ve maması da veriliyor.

İlaçların Türk Eczacıları Birliği, İstanbul Ecza KOOP ve Kastamonu Eczacı Odası tarafından sağlandığı mobil eczanede bölgede bulunan veya başka yerlerden gelen eczacılar gönüllü olarak görev alıyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu ilaçlar ücretsiz olarak karşılanıyor

İlçede eczacılık yapan ancak eczanesi selde büyük hasar gören Bilge Aygün, AA muhabirine, eczanesinde bulunan bütün ilaçların sel suyuna kapıldığını söyledi.

Hemşehrilerine hizmet vermek için mobil eczanede görev yaptığını anlatan Aygün, "Türk Eczacıları Birliğinin kurmuş olduğu bu eczanede görev yapıyoruz. Burada vatandaşların ihtiyaç duyduğu ilaçların ücretsiz olarak dağıtımını yapıyoruz. Biraz daha bu sistem böyle gidecek, halka ve burada görev yapanlara hizmet vereceğiz. Kronik rahatsızlıkları olan hastalar çok, onların ilaçları sel ile beraber gitti. Özellikle onların ihtiyaç duyduğu ilaçların teminini sağlıyoruz. Ayrıca hastanemizin de ihtiyaç duyduğu ilaçları temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları bulunan 70 yaşındaki Salih Kabarık ise yardımlardan dolayı bütün yetkililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kronik rahatsızlıklarımız olduğu için sürekli ilaca ihtiyacımız var ve şu an ilaçlarımız bitti. Sel afetinden sonra ilaçlarımızı alamadık. Buraya mobil eczanenin açılması bize Hızır gibi yetişti, çok iyi oldu. Herkes buraya geliyor, ihtiyaç duyduğu ilacı alıyor. İlaç konusunda mağdur olan kimse yok, istediği ilaca ulaşıyor. Mobil eczanenin açılması özellikle biz yaşlılar için çok iyi oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim insanımızın birlikteliği her şeye değer."