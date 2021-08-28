KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta Kovid-19 aşısı yeniden yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yeniden yapılmaya başladı.

İlçede, 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Suyun bastığı Bozkurt Devlet Hastanesi de temizlenerek 2 gün içinde hizmet vermeye başladı. Sel nedeniyle bir süre ara verilen Kovid-19 aşıları da ilçede sırası gelenlere tekrar uygulanmaya başlandı.

Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezine gelenler tercihine göre Sinovac ve BioNTech aşılarını yaptırabiliyor.

Aşısını yaptıran Aziz Bulut, AA muhabirine, bölgenin büyük bir afet yaşadığını, çok kötü bir sel geçirdiklerini söyledi.

Allah'tan bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulunan Bulut, sel geçirmelerine rağmen Kovid-19 aşı sıraları geldiği için sağlık ocağına giderek aşı olduklarını dile getirdi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Bulut, "Allah'ımıza şükürler olsun, devletimiz var olsun. Allah bir daha bu seli yaşatmasın. Yaşanan sele rağmen devletimiz başımızdan eksik olmadı. Aşımızı tekrardan vurulmaya başladık." dedi.

Nilgün Duman ise kışları İstanbul'da, yazları da Bozkurt'ta yaşadığını dile getirerek, "Üçüncü doz aşımın sırası gelmişti. Burada yapılabildiğini öğrenince geldim, aşımı yaptırdım. Burası bir felaket bölgesi. Sel baskını oldu ama aşımız aksamıyor. Aşılarımız oluyor. Ben de yapıldığını öğrenince gelip aşımı oldum." ifadelerini kullandı.