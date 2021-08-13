Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra dün Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede iki gün boyunca çatıda kalarak hayatta kaldıklarını belirten talihsiz kadının anlattıkları ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

"BİZE EL SALLAYARAK GİTTİLER"

Aç susuz iki gün boyunca çatıda kaldıklarını ve bu sayede kurtulduklarını belirte talihsiz kadın, "Evler gözümüzün önünde gitti. Sevdiklerimiz can verdiler gözümüzün önünde... Bize el sallayarak gittiler. Biz çatıda kaldık iki gece boyunca. Eve giremedik. Girme imkanımız yoktu. Oraya oturduk, hiç uyumadan orada sabahladık. Çok şeyler yaşadık, felaketti. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.