Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor - Son Dakika
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Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor

28.05.2022 11:33

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde dükkanları çamur ve rüsubat altında kalarak zarar gören esnaf, yeni inşa edilen iş yerlerinde faaliyete başladı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinde dükkanları çamur ve rüsubat altında kalarak zarar gören esnaf, yeni inşa edilen iş yerlerinde faaliyete başladı.

Selin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanmaya başlanan "Yeni Dereli Projesi" kapsamında ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanları inşa edildi.

İlçe merkezinde yapımı tamamlanan 82 iş yerinin anahtarını teslim alan esnaf, dükkanlarını açtı. Yaklaşık 1,5 yıldır konteynerlerde hizmet veren ilçe esnafı yeni bir sayfa açmak istiyor.

"Esnafımızın eskiye göre işlerinin çok daha canlı olacağını düşünüyoruz"

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, halkın, esnafın bir an önce normal hayata dönmesi için devletin gerekli tüm çalışmaları yaptığını söyledi.

Şehir merkezine inşa edilen iş yerlerine esnafın yerleşmeye başladığını belirten Şenlikoğlu, faaliyete geçmek için dekorasyon yaptıran ve mülk sahibi olmayıp da kiracı sözleşmesi aşamasında birçok esnafın da olduğunu aktardı.

Yeni iş yerlerinin olduğu bölgenin hareketli olması için gerekli çalışmaları da yaptıklarını vurgulayarak Şenlikoğlu, "İş yeri kiralamak isteyenler ve mülk sahipleri arasında da aracı oluyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, yeni iş yerlerinin olduğu bölgede esnafın eskiye göre çok daha canlı olarak hem maddi hem de huzur içerisinde faaliyetlerine devam etmesidir." dedi.

Doğal afetlere karşı güvenliğin her zaman ön planda olduğunun altını çizen Şenlikoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni yapılarla birlikte güvenli bir alan oluşmuş oldu. Ayrıca iş yerlerinden oluşan çarşı, açık alışveriş merkezi gibi ve eski konsepte göre biraz farklı, ilk başlarda bununla ilgili yadırgama olabilir. Yeni iş yerleri, dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, gurbetçilerimiz ve ilçemizi ziyaret edecek turistler anlamında ciddi bir alışveriş potansiyeli oluşacak şekilde dizayn edildi. Esnafımızın eskiye göre işlerinin çok daha canlı olacağını düşünüyoruz. İki yıllık bir süreçte vatandaşta, esnafta biraz bunalma, psikolojik baskı oluştu ama eskisinden çok daha canlı bir hayata döneceklerini düşünüyoruz."

Şenlikoğlu, yeni belediye binası projesinin de son aşamada olduğunu, kısa sürede inşasına başlayacaklarını kaydetti.

"Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, eski günlerimize inşallah kavuşuruz"

Selin ardından yaklaşık 1,5 yıl konteynerde faaliyet gösteren esnaf Yusuf Geldi, yaklaşık 20 gün önce yeni iş yerine geçtiklerini söyledi.

Kırtasiye işleten Geldi, "Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, eski günlerimize inşallah kavuşuruz. Bu ekonomik şartlarda bu binaların yapılıp bir an önce bitirilmesi gurur verici." diye konuştu.

Beyaz eşya dükkanı işleten Salih Kaya da zor günleri geride bıraktıklarını dile getirerek "Esnaf olarak bazı büyük zorluklardan geçtik. Devletimizin gösterdiği yerde faaliyetimizi sürdürdük, şu an da yeni yerlerimize geçtik, inşallah hayırlısı olur." ifadesini kullandı.

Kaya, selden sonra ilçeden göç edenler olduğuna işaret ederek "İnşallah ilerleyen zamanlarda yeniden ilçeye dönüşleri bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha iyi olacağına inanıyoruz. Yeni iş yerlerimizden memnunuz, mekanlar güzel. Boş dükkanlar da faaliyete geçtiğinde işler daha iyi olacak." dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de esnaf yeni iş yerlerine taşınıyor

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Kaynak: AA

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