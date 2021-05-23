Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı

23.05.2021 10:58
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı, System.String[]

Giresun'da geçen sene yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin yapımında son aşamaya gelindi.

Giresun'da geçen sene yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin yapımında son aşamaya gelindi.

İlçede 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda uygulanmaya başlanan ve ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan "Yeni Dereli Projesi" sürüyor.

Afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konut da büyük oranda tamamlandı. Çevre düzenleme ve bazı çalışmaların tamamlanmasıyla proje, kısa süre sonra tamamlanmış olacak.

İlçe merkezindeki köprü gelecek ay ulaşıma açılacak

Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden en çok etkilenen nokta olan ilçe merkezinde 71 konut ve 82 dükkanın inşasının devam ettiğini söyledi.

Buradaki inşaat çalışmalarının gerçekleşme oranının yüzde 80'e ulaştığını belirten Atıcı, temmuz sonu, ağustos ayı başı itibarıyla hak sahiplerinin konut ve dükkanları teslim alacağını aktardı.

Atıcı, TOKİ tarafından Sütlüce Mahalle'sinde yapılan 142 konutun da son aşamada olduğunu ifade ederek, "Sadece ince işçiliği ve çevre düzenlemesi kaldı. İnşallah vatandaşlarımıza teslim edilecek." dedi.

TOKİ tarafından köydeki evleri zarar gören vatandaşlar için AFAD'dan sağlanan ödenekle ev inşasının sürdürdüğünü dile getiren Atıcı, "Biten köy evlerimiz de teslim edilen köy evlerimiz de mevcut." diye konuştu.

Kaymakam Atıcı, ilçe merkezindeki Akkaya Köprüsü'nün, selin yaşandığı ilk anlarda yıkıldığını anımsatarak, yerine inşa edilen ve bitme aşamasında olan yeni köprünün de gelecek ay hizmete açılacağını aktardı.

"Dereli sel afetinden çok zarar gördü ama tüm yaralar sarıldı"

Bu süreçte selden zarar gören 8 köyün içme suyu hatlarının AFAD ve İl Özel İdaresi iş birliğinde yeniden inşa edildiğine dikkati çeken Atıcı, "18 köyümüzün tamamen yok olan yolları yapıldı. Karayolları tarafından son grup yollarının ihaleleri de yapıldı. Kısa süre içerisinde hepsini yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı." diyen Atıcı, devletin, afetten zarar gören ve kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmak durumunda kalan vatandaşlara her türlü yardımı yaptığını bildirdi.

Kaymakam Atıcı, "Ev kiralama işlemlerinde dahi devletimiz yardımcı oldu. Esnafımız da konteyner alanlarında şu anda geçici olarak faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin zararı kendisine ödendi ve gerekli hizmet vatandaşlarımıza sağlandı." şeklinde konuştu.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Atıcı, "Dereli'de hayat, ağustos ayında konteyner alanlardan çıkacak. Dereli, Karadeniz'in güzel ilçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı
Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı

Hisarcık, Dereli, konut, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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